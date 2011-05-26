Банк СОЮЗ стабильно входит в число крупнейших банков России

По итогам работы в I квартале 2011 года Банк СОЮЗ уверенно удерживает позиции в первой сотне среди крупнейших банков России. По данным рейтингового агентства «РБК. Рейтинг», в рейтинге «Крупнейшие банки России в I квартале 2011 года», Банк СОЮЗ занял 42-е – по депозитному портфелю, 50-е место по чистым активам и 57-е место по кредитному портфелю.



По объемам кредитования корпоративного бизнеса в рейтинге агентства Банк СОЮЗ поднялся на 53-е место, улучшив свои позиции по сравнению с аналогичным показателем прошлого года на 26 пунктов. Объем кредитов юридическим лицам, предоставленных Банком на 1 апреля 2011 года, увеличился на 104.45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил более 21 млрд. рублей.

