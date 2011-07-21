Банк СОЮЗ ввел в действие новые условия по вкладам для физических лиц

Банк СОЮЗ с 18 июля 2011 г. изменил условия открытия срочных вкладов. Изменения коснулись процентных ставок и сроков размещения денежных средств.



Максимальная процентная ставка по рублевым вкладам составляет 8% годовых, по вкладам в долларах США и евро - 5%. Максимальный срок размещения средств во вклады увеличен до 735 дней.



До конца лета Банк СОЮЗ предлагает воспользоваться выгодными предложениями по размещению средств во вклады в рамках акции «Урожайное лето». Максимальные ставки в рублях составляют 8,5% годовых, в долларах США – 6%, в евро – 4,75% при размещении на срок 367 дней.

