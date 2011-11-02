Банк СОЮЗ рад сообщить о продолжении акции «Попробуйте – Вам понравится», проводимой международной платежной системой Visa Int. Расплачиваясь за свои покупки картами Банка СОЮЗ в период с 1 октября по 31 декабря 2011 г., Вы сможете стать ее участником.
Победитель уникальной лотереи станет обладателем главного приза - сумма всех покупок за 3 месяца будет возвращена ему в десятикратном размере (до 1 500 000 рублей). А еще 333 счастливчика получат по 10 тысяч рублей.
Теперь с картой Visa даже Ваши расходы могут приносить доход! Чем больше покупок в период проведения лотереи Вы оплатите картой Visa Банка СОЮЗ, тем выше Ваши шансы на победу. Минимальная сумма покупки не ограничена.
Удачных Вам покупок!
Более подробную информацию об условиях проведения акции можно узнать по следующей ссылке: http://www.banksoyuz.ru/ru/additional/private_person/bankcards/cards_actioin/
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