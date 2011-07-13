КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК добавил в Интернет-Банк следующих поставщиков услуг: MoneyMail, Ozon.ru, S7 Airlines, YOTA, Априко, Карельская энергосбытовая компания, Мега молл, МТТ-абонентский номер, МТТ-интернет, Нижегородская сбытовая компания, Свердловская энергогазовая компания, Сибирские Сети, СибирьТелеком-Чита, Ситилинк, ТРК Одинцово, Чита-Он-Лайн, ЭР-Телеком-Волгоград, ЭР-Телеком-Челябинск.
Банк регулярно пополняет список поставщиков услуг, в настоящий момент в системе Интернет-Банк зарегистрировано 56 уникальных получателей, в том числе Билайн, МТС, МГТС, Мегафон, Скайлинк, ЖКУ, Моэнергосбыт, WebMoney, Яндекс.деньги и другие.
Более подробная информация: https://online.crediteurope.ru/FWFIB/about_ru.html
Комментарии 0