КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК признан «Привлекательным работодателем 2011 года».
По итогам исследования, проведённого порталом Superjob.ru среди работающих в России компаний-работодателей, КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК получил статус «Привлекательный работодатель – 2011».
Superjob.ru отметил не только активную деятельность КРЕДИТ ЕВРОПА БАНКа по привлечению персонала и большой отклик соискателей, но и достойный уровень зарплаты, предлагаемый Банком в своих вакансиях.
Несомненно, звание «Привлекательный работодатель – 2011», полученное КРЕДИТ ЕВРОПА БАНКом, - это показатель доверия соискателей и признак перспективной и открытой компании, имеющей стабильное положение на рынке.
С более подробной информацией о вакансиях КРЕДИТ ЕВРОПА БАНКа можно ознакомиться на сайте: http://www.crediteurope.ru/ru/career/
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