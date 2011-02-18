Эксклюзивные фотографии Брюса Уиллиса можно увидеть в новой рекламной кампании НБ «ТРАСТ»

НБ «ТРАСТ» продолжает сотрудничество с голливудской звездой Брюсом Уиллисом. В конце 2010 года акционеры банка встретились с «крепким орешком» в Лос-Анджелесе во время фотосессии, специально организованной для эксклюзивной рекламной кампании.



В конце ноября Национальный банк «ТРАСТ» всколыхнул рынок российской рекламы, выбрав рекламным лицом Брюса Уиллиса.



Эксклюзивность фотосессии объясняется не только именем модели, но и именем фотографа – Нормана Роя, маэстро международного уровня. Вот уже двадцать лет Норман Рой специализируется на портретной съемке и является одним из первых профи, приглашенных для работы в таких медиа-гигантах, как: Vanity Fair, Vogue, L’Oreal, Nike, Rolex, IBM, HBO и других всемирно известных брендов.



В феврале на различных рекламных носителях появились новые образы с фотографией известного актера и выгодными предложениями банка. В течение года НБ «ТРАСТ» представит несколько эксклюзивных образов кинозвезды в сочетании с запоминающимися слоганами, кредитными и депозитными предложениями для широкого круга клиентов по всей России.