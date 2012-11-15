Сегодня «Группа ОНЭКСИМ» и «Ренессанс Групп» объявили о заключении сделки, в ходе которой «Группа ОНЭКСИМ» приобретает долю в Renaissance Capital International Services Limited («RCISL) – холдинговой компании коммерческого банка «Ренессанс Капитал» (ООО), работающего под брендом «Ренессанс Кредит». По завершении сделки «ОНЭКСИМ» станет владельцем доли в размере 89,52%. Изменение структуры собственности банка подлежит одобрению регуляторными органами. Сумма сделки не разглашается. Управленческая команда банка останется прежней.«За последний год «ОНЭКСИМ» зарекомендовал себя как сильный бизнес-партнер «Ренессанс Кредита», и мы рады тому, что стремительный рост компании продолжится с «ОНЭКСИМом» в роли основного владельца», — отметил Алексей Левченко.«Мы являемся партнером банка более полутора лет и убедились в высокой эффективности менеджмента, правильной стратегии и значительном потенциале этого бизнеса. Мы уверены, что текущие позиции «Ренессанс Кредита» позволяют ему извлекать выгоду из продолжающегося значительного роста российского потребительского сектора, — отметил Дмитрий Разумов, генеральный директор «Группы ОНЭКСИМ».