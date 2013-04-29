Смена наименования

«КБ «Ренессанс Капитал» (ООО), работавший ранее под брендом «Ренессанс Кредит», объявляет об изменении наименования. Теперь банк носит имя своего бренда.



Полное фирменное наименование на русском языке – Коммерческий банк «Ренессанс Кредит» (Общество с ограниченной ответственностью), лицензии на осуществление банковских операций с новым наименованием были выданы Банком России 26 апреля 2013 года. Новое название не повлечет за собой каких-либо изменений прав и обязанностей банка по отношению к клиентам и партнерам.



«Мы работаем под брендом «Ренессанс Кредит» уже более пяти лет. За это время он завоевал хорошую репутацию и доверие 5,5 млн клиентов, а также многочисленных партнеров. Уверен, что новое наименование банка будет позитивно воспринято как потребителями, так и бизнес-сообществом», – прокомментировал Алексей Левченко, председатель правления «Ренессанс Кредит».

