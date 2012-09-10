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Эти сладкие восемь процентных пунктов…

10.09.2012 11:27 2 2 194 просмотра
Согласитесь, лето мы провели в лирических переходах от пессимизма к оптимизму. Журналисты, бизнесмены жонглировали словом «кризис» как хотели и не осторожничали.
А когда Ernst & Young опубликовала результаты второго исследования инвестиционной привлекательности России, то стало чем аргументировать свой оптимизм.
Наиважнейшее – инвестиционная привлекательность России повысилась на 8 процентных пунктов по сравнению с 2011 годом, что является самым высоким показателем во всем мире! Также по мнению 39% инвесторов наибольший поток инвестиций в ближайшие два года будет направлен в горнодобывающую и нефтегазовую отрасли. На сегодня, как считает Росстат, основной поток иностранных инвестиций идет в сферу финансов, обрабатывающее производство.
Если перевести эти показатели в плоскость подбора персонала, то инвестиции напрямую связаны с организацией рабочих мест, а значит, и подбором персонала. К сентябрю 2012 года емкость рынка кадровых услуг, на мой взгляд и по мнению моих коллег, выросла на 10–20% по сравнению с тем же периодом 2011 года.
Промышленность и IT – главные заказчики услуг нашего агентства. Затем следуют банки, страховые и инвестиционные компании. Конечно же, экспансии банков в регионы сейчас не наблюдается, но позитивная динамика очевидна. А те иностранные банки, что ушли с российского рынка, имели довольно скромное влияние на общую финансовую ситуацию, а если и были приобретены российскими бенефициарами, то себе же на пользу.
Так что ровный поток информации о новых вкладах, банковских услугах до конца 2012-го, похоже, не иссякнет. И мы будем присматриваться и прицениваться. А уровень доверия россиян к банковским услугам, несмотря ни на что, все-таки растет.

Комментарии 3

сеятель эквиобусов  (сеятель эквиобусов)
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Периодически, примерно раз в год, мониторю рынок труда. Не потому, что работаю в hr-менеджменте, а потому что рынок труда может быть опережающим индикатором для фондового рынка, который меня интересует. Так вот, буквально на днях просматривал hh и superjob и отметил увеличение по сравнению с прошлым годом числа ваканий с неадекватно завышенным соотношением (функциональные обязанности,требования к кандидату)/(доход). Для примера, из того, что запомнилось: компания хочет человека с двумя иностранными языками на функционал практически финансового директора за 100тыс.рублей. Не хорошо это, однако. Хотя, возможно, мне просто в этот раз попалось на глаза больше таких объявлений.
Татьяна Долякова  (2308tanya)
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Реальность иногда превосходит самые необычные ожидания...
сеятель эквиобусов  (сеятель эквиобусов)
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Хммм, загадочный ответ. Ну ладно, сделаю вид что я всё понял ... smile:)
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