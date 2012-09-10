Эти сладкие восемь процентных пунктов…

Согласитесь, лето мы провели в лирических переходах от пессимизма к оптимизму. Журналисты, бизнесмены жонглировали словом «кризис» как хотели и не осторожничали.

А когда Ernst & Young опубликовала результаты второго исследования инвестиционной привлекательности России, то стало чем аргументировать свой оптимизм.

Наиважнейшее – инвестиционная привлекательность России повысилась на 8 процентных пунктов по сравнению с 2011 годом, что является самым высоким показателем во всем мире! Также по мнению 39% инвесторов наибольший поток инвестиций в ближайшие два года будет направлен в горнодобывающую и нефтегазовую отрасли. На сегодня, как считает Росстат, основной поток иностранных инвестиций идет в сферу финансов, обрабатывающее производство.

Если перевести эти показатели в плоскость подбора персонала, то инвестиции напрямую связаны с организацией рабочих мест, а значит, и подбором персонала. К сентябрю 2012 года емкость рынка кадровых услуг, на мой взгляд и по мнению моих коллег, выросла на 10–20% по сравнению с тем же периодом 2011 года.

Промышленность и IT – главные заказчики услуг нашего агентства. Затем следуют банки, страховые и инвестиционные компании. Конечно же, экспансии банков в регионы сейчас не наблюдается, но позитивная динамика очевидна. А те иностранные банки, что ушли с российского рынка, имели довольно скромное влияние на общую финансовую ситуацию, а если и были приобретены российскими бенефициарами, то себе же на пользу.

Так что ровный поток информации о новых вкладах, банковских услугах до конца 2012-го, похоже, не иссякнет. И мы будем присматриваться и прицениваться. А уровень доверия россиян к банковским услугам, несмотря ни на что, все-таки растет.