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Горячие инвестиционные дни

24.09.2012 15:11 2 1 843 просмотра
Минувший XI Международный инвестиционный форум «Сочи-2012» выдался горячим – было +30 и волшебное солнце – и насыщенным: в течение дня проходило до 20 круглых столов, брифингов, диспутов, пленарных дискуссий и заседаний. Да и собрал форум более 7300 представителей российского бизнеса и власти.
Павильоны регионов – один краше другого. А самый дорогой – интерактивная переговорная Ассоциации стратегических инициатив, где жизнь била ключом. С законной гордостью делюсь информацией о том, что АСИ и «Роснефть» на форуме подписали меморандум о сотрудничестве и взаимодействии по реализации проектов и инициатив.
Главный интерес для меня представлял круглый стол «Человеческий капитал: как остановить отток?». Расставлял акценты модератор – Андрей Баркин, руководитель Центра образовательных разработок Сколково. Осталось общее послевкусие, что готовых рецептов – нет. Но есть, тем не менее, четкие векторы решений и большая работа отдельных организаций, компаний, людей.
Евгений Кузнецов, директор департамента продвижения инноваций и социальных программ Российской венчурной компании, затронул щекотливую тему о том, что российские специалисты, обретшие успех на Западе, соглашаются вернуться в Россию исключительно с тем условием, что их доход должен превышать имеющийся на 25%. И другие участники круглого стола отметили высокий уровень денежной мотивации россиян при поиске, смене места работы. А Филипп Бахтин, руководитель проекта «Страна детей», удивил новыми методиками выявления и развития детских талантов.
И последний штрих. Сочи поразил обилием рекламы Сбербанка. Большой новый аэропорт Сочи декорирован рекламными носителями Сбербанка. Рекламные щиты, обрамляющие Курортный проспект и дорогу, ведущую в аэропорт, тоже рассказывают о Сбербанке. Гостиница «Жемчужина» и павильоны форума также были украшены логотипами Сбербанка. Осталось впечатление, что Сбербанк – спонсор Сочи. А с инвестициями Кубани по итогам форума точно повезло.

Комментарии 2

Константин Поляков  (peter20100959)
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Здравствуйте госпожа Долякова! Меня "позабавила" Ваша фраза:"Осталось общее послевкусие, что готовых рецептов – нет. Но есть, тем не менее, четкие векторы решений и большая работа отдельных организаций, компаний, людей". Если нет правильных решений существующей проблематики, то это означает, что нет и правильных "векторов" и "большой работы". Почему?. Да, потому, что не сделан или отсутствует правильный анализ.*** Правильный анализ должен показать причины проблемы, а не её следствие.
Пример. Сочинское "сборище" назвали "инвестиционным". Но никто из присутствующих на нём даже не знают принципиального интереса инвестора (он един для любой территории инвестирования в мире). А, раз неизвестен интерес, то и невозможно создать условия на территории для инвестора. И этот дебилизм (дебил - не оскорбление, а критерий самого низкого интеллектуального потенциала) демонстрирует всему миру и административный ресурс России, и все выступающие на таких сборищах. Но вина за отсутствие результата лежит на организаторах: они сами безграмотны (грамотность - знание правильных ответов на вопросы, которые стоят перед обществом), а потому результат закономерен. И, второе: термин "человеческий капитал" - это оскорбление ЧЕЛОВЕКА, так как ЧЕЛОВЕК - не разменная монета и его нельзя продавать или покупать (суть Конституции РФ). В закономерностях предпринимательства фигурируют только участники экономического процесса. Но этого организаторы сборища также не знают.
С почтением. К. Поляков - независимый эксперт по вопросам хозяйствования. Санкт - Петербург.
Константин Поляков  (peter20100959)
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Забыл добавить: Кубани повезло с инвестициями из-за Сочи - любимому месту развлечений г-на Путина.
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