Горячие инвестиционные дни

Минувший XI Международный инвестиционный форум «Сочи-2012» выдался горячим – было +30 и волшебное солнце – и насыщенным: в течение дня проходило до 20 круглых столов, брифингов, диспутов, пленарных дискуссий и заседаний. Да и собрал форум более 7300 представителей российского бизнеса и власти.

Павильоны регионов – один краше другого. А самый дорогой – интерактивная переговорная Ассоциации стратегических инициатив, где жизнь била ключом. С законной гордостью делюсь информацией о том, что АСИ и «Роснефть» на форуме подписали меморандум о сотрудничестве и взаимодействии по реализации проектов и инициатив.

Главный интерес для меня представлял круглый стол «Человеческий капитал: как остановить отток?». Расставлял акценты модератор – Андрей Баркин, руководитель Центра образовательных разработок Сколково. Осталось общее послевкусие, что готовых рецептов – нет. Но есть, тем не менее, четкие векторы решений и большая работа отдельных организаций, компаний, людей.

Евгений Кузнецов, директор департамента продвижения инноваций и социальных программ Российской венчурной компании, затронул щекотливую тему о том, что российские специалисты, обретшие успех на Западе, соглашаются вернуться в Россию исключительно с тем условием, что их доход должен превышать имеющийся на 25%. И другие участники круглого стола отметили высокий уровень денежной мотивации россиян при поиске, смене места работы. А Филипп Бахтин, руководитель проекта «Страна детей», удивил новыми методиками выявления и развития детских талантов.

И последний штрих. Сочи поразил обилием рекламы Сбербанка. Большой новый аэропорт Сочи декорирован рекламными носителями Сбербанка. Рекламные щиты, обрамляющие Курортный проспект и дорогу, ведущую в аэропорт, тоже рассказывают о Сбербанке. Гостиница «Жемчужина» и павильоны форума также были украшены логотипами Сбербанка. Осталось впечатление, что Сбербанк – спонсор Сочи. А с инвестициями Кубани по итогам форума точно повезло.