Банки и архитектурные ценности

Москву украшают удивительные и неповторимые здания, представляющие подлинную архитектурную ценность. Заселяющие их современные банки придают особый флер старине. Расскажу о тройке самых, на мой взгляд, необыкновенных.Почти напротив любимого мной театра Ленком, в Настасьинском переулке, высится серо-бирюзовое здание с надписью на фронтоне «Российская ссудная казна», сильно напоминающее терем Древней Руси. Этот каменный шедевр, который ныне занимает в основном Центробанк, – весь в резных орнаментах, с башней, двухглавыми орлами, колоннами, рельефной кладкой. Строился он три года, аккурат перед революцией 1917-го, архитекторами Владимиром Покровским и Богданом Нилусом. Сколько лет прошло – а глаз не оторвать от этого терема.Многие наверняка помнят здание «Банка Москвы» на Кузнецком мосту, выполненное в стиле ренессанса. Оно - словно осколок Италии в Москве. Примечательно, что здание целенаправленно создавалось в конце XIX века для размещения там Московского международного торгового банка. Так что за более чем вековую его историю мало что изменилось. Строгому очарованию по сути старейшего бизнес-центра столицы мы обязаны таланту архитектора Семена Эйбушитца.Ну а особняк Инвестбанка на Гончарной улице имеет, наверное, самую запутанную историю. Усадьбе этой – более трех веков, она бесконечно перестраивалась, переживала, что называется, и взлеты и падения в тщательности ухода за собой. Перестройкой дома в том числе занимался генерал-аншеф Тимофей Иванович Тутолмин, московский главнокомандующий начала XIX в.Дом начал строиться в стиле классицизма, а в конце ХХ века претерпел реставрацию в духе архитектуры конца 70-х, и в результате особняк приобрел крепкий, как гаванские сигары, налет «советскости». Статус зданию придает и никем не опровергнутая гипотеза, что великий Лев Толстой изобразил усадьбу в «Войне и мире» как дом графа Безухова.В общем, банковской системе России есть чем гордиться в архитектурно-историческом смысле.