Вход
Профиль Блог Лента Активность

Банки и архитектурные ценности

11.10.2012 09:05 2 4 734 просмотра
Москву украшают удивительные и неповторимые здания, представляющие подлинную архитектурную ценность. Заселяющие их современные банки придают особый флер старине. Расскажу о тройке самых, на мой взгляд, необыкновенных.



Почти напротив любимого мной театра Ленком, в Настасьинском переулке, высится серо-бирюзовое здание с надписью на фронтоне «Российская ссудная казна», сильно напоминающее терем Древней Руси. Этот каменный шедевр, который ныне занимает в основном Центробанк, – весь в резных орнаментах, с башней, двухглавыми орлами, колоннами, рельефной кладкой. Строился он три года, аккурат перед революцией 1917-го, архитекторами Владимиром Покровским и Богданом Нилусом. Сколько лет прошло – а глаз не оторвать от этого терема.



Многие наверняка помнят здание «Банка Москвы» на Кузнецком мосту, выполненное в стиле ренессанса. Оно - словно осколок Италии в Москве. Примечательно, что здание целенаправленно создавалось в конце XIX века для размещения там Московского международного торгового банка. Так что за более чем вековую его историю мало что изменилось. Строгому очарованию по сути старейшего бизнес-центра столицы мы обязаны таланту архитектора Семена Эйбушитца.


Ну а особняк Инвестбанка на Гончарной улице имеет, наверное, самую запутанную историю. Усадьбе этой – более трех веков, она бесконечно перестраивалась, переживала, что называется, и взлеты и падения в тщательности ухода за собой. Перестройкой дома в том числе занимался генерал-аншеф Тимофей Иванович Тутолмин, московский главнокомандующий начала XIX в.

Дом начал строиться в стиле классицизма, а в конце ХХ века претерпел реставрацию в духе архитектуры конца 70-х, и в результате особняк приобрел крепкий, как гаванские сигары, налет «советскости». Статус зданию придает и никем не опровергнутая гипотеза, что великий Лев Толстой изобразил усадьбу в «Войне и мире» как дом графа Безухова.


В общем, банковской системе России есть чем гордиться в архитектурно-историческом смысле.

Комментарии 2

Вадим Логинов  (vnloginov)
#
Интересный пост - было бы классно его развить в серию. Ну и фотографии бы сильно украсили.
Татьяна Долякова  (2308tanya)
#
Вадим, спасибо большое. Насчет продолжения -Учту:))
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения