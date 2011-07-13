Новый депозит «Страховой (премиальный)» в Райффайзенбанке

Райффайзенбанк предлагает новый вклад с высокой процентной ставкой до 12% годовых в рублях - «Страховой (премиальный)».



Депозит «Страховой (премиальный)» можно открыть, заключив соглашение о предоставлении услуг в рамках пакета «Премиальный» и договор смешанного страхования жизни на срок от 6 лет. При этом клиенты могут выбрать одну из программ накопления и финансовой защиты: «Райффайзен Перспектива», «Райффайзен Киндер», «Райффайзен Оптимум» от ООО «СК «Райффайзен Лайф». Одним из условий открытия вклада является оплата страховой премии за первый год страхования в размере не менее 50 тысяч рублей.



Депозит можно оформить на срок от месяца до двух лет в рублях, долларах США или евро. Минимальная сумма вклада составляет 50 000 рублей. (1 000 долларов США или 1 000 евро).



По вкладам в рублях процентная ставка составляет от 6,5% до 12% годовых, в долларах США и евро — от 2,5% до 8% годовых (в зависимости от срока вклада и срока страхования). При этом ставка действует в течение всего срока депозита. Проценты выплачиваются в день окончания срока вклада.