И еще одна новость про ипотеку: совместная программа ипотечного кредитования с петербургским ЛенСпецСМУ

ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» (ГК «Эталон») и ЗАО «Райффайзенбанк» в Санкт-Петербурге подписали партнерское соглашение о сотрудничестве в рамках ипотечного кредитования первичного рынка жилищного строительства.



По разработанной программе кредитования физических лиц, приобретающих жилую недвижимость в объектах ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ», кредит выдается в рублях и долларах США, сроком от 1 года до 25 лет. Максимальный размер кредита зависит от валюты кредита и достигает 85% от стоимости приобретаемого жилья, минимальная процентная ставка по кредиту в рублях составляет 12,5%, в долларах – 9,5% годовых. Комиссия за выдачу кредита не предусмотрена.



На сегодня в рамках данной программы аккредитован жилой комплекс ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» - «Юбилейный Квартал», часть корпусов которого уже введена в эксплуатацию.

