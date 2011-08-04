Райффайзенбанк предлагает новый тарифный пландля клиентов, которые предпочитают не только расплачиваться кредитной картой, но и снимать с неё наличные средства без комиссий.«Наличный Лайт» - обновленный вариант тарифного плана «Наличный» для держателей кредитных карт категорий Visa Classic и MasterCard Standard с более выгодными для клиентов условиями.В новом тарифном плане годовые процентные ставки за пользование кредитными средствами существенно снижены: с 39,9% до 25%. Комиссия за снятие наличных в банкоматах сторонних банков уменьшена в два раза и теперь составляет 0,5% от суммы (но не менее 50 рублей), комиссия за снятие наличных в банкоматах Райффайзенбанка не взимается. Также максимальный размер кредитного лимита в случае его изменения по инициативе банка увеличен в полтора раза и теперь составляет 210 000 рублей.Кредитные карты с тарифным планом «Наличный Лайт» - это альтернатива кредиту наличными на небольшие суммы, поскольку вы можете в любой момент снять 90% кредитных средств наличными на схожих финансовых условиях, но без фиксированного графика платежей и с возобновляемым кредитным лимитомПодключиться к новому тарифному плану «Наличный Лайт» можно во всех отделениях ЗАО «Райффайзенбанк».