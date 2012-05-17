Вниманию студентов! Райффайзенбанк предлагает выпускникам ВУЗов кредитную карту с одобренным лимитом

Райффайзенбанк продолжает выдачу студенческих кредитных карт с предварительно одобренным лимитом в 15 000 рублей.



Программа действует для студентов дневной/очной формы обучения, заканчивающих ВУЗ (три месяца до окончания ВУЗа и три месяца после даты получения диплома). Для оформления кредитной карты не требуется предоставления справки о заработной платe, банк принимает решение о выдаче карты на основании заявления и анкеты, копии заполненных страниц паспорта, справки из ВУЗа и копии студенческого билета или копии диплома о полном высшем образовании.



Список ВУЗов, аккредитованных Райффайзенбанком, можно узнать по телефону Информационного центра банка.

