С 1 июля по 31 августа 2012 года держатели дебетовых и кредитных карт Visa Райффайзенбанка получают возможность выиграть туристические поездки и еще раз съездить в отпуск.
Клиенты, совершившие в период действия акции наибольшее количество транзакций за рубежом при помощи карты Visa на сумму от 300 рублей, могут выиграть дополнительный отпуск.
Победители получат подарочные сертификаты на туристическую поездку номиналом 300 000 рублей (3 главных приза) и номиналом 75 000 рублей (50 дополнительных призов).
Для участия в акции необходимо зарегистрироваться на сайте Visa: www.visa.com.ru.
С подробными условиями акции можно ознакомиться по ссылке: http://www.raiffeisen.ru/retail/creditcard/specialoffer/
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