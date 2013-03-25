Друзья! По программе Premium Direct Райффайзенбанка теперь можно проводить активные операции по телефону при обращении к своему удаленному персональному менеджеру.
Через телефонный банк вы можете осуществлять переводы между своими счетами и картами, делать внешние рублевые переводы, пополнять депозиты и переводить средства с них на текущий счет. Также клиенты Premium Direct смогут по телефону производить моментальную оплату услуг ЖКХ, мобильных операторов и интернет-провайдеров, докупать паи УК «Райффайзен Капитал».
Для подключения к новому сервису Premium Direct необходимо обратиться в отделение банка.
Более подробная информация о премиальном обслуживании в Райффайзенбанке – по ссылке http://www.raiffeisen.ru/premium/premiumdirect/
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