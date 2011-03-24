Банк Москвы объявил о запуске банковского приложения для iPhone

Банк Москвы объявил о запуске специального банковского приложения к коммуникаторам iPhone. Функционал специального банковского приложения к iPhone позволяет в дистанционном режиме получать доступ к банковской информации.



В приложении – четыре основных функционала:

1. «Информация о Банке» – микро-сайт Банка Москвы, где размещена информация о продуктах, услугах Банка и карта с адресами отделений и банкоматами.



2. «Домашняя бухгалтерия» – простой способ контроля за расходами. Внедрена возможность учета различных категорий периодических расходов.



3. «Конвертер валют» – возможность конвертировать любые валюты.



4. «Органайзер» – программа для хранения любой конфиденциальной информации, начиная от номера пластиковой карты и пин-кодов до телефонов, паролей к e-mail и т.п. Вся информация хранится в приложении в зашифрованном виде.



«Мы стремимся предоставлять нашим клиентам самые современные и актуальные услуги. И вслед за внедрением обновленной системы дистанционного обслуживания Web-банкинг мы объявляем о новой сервисной возможности для наших клиентов – запуске приложения к iPhone, – прокомментировал Станислав Станек, Руководитель Блока «Розничный бизнес» Банка Москвы. – Мы уверены, что наши клиенты оценят удобство нашего нового предложения. В перспективе функционал банковского приложения к iPhone будет расширяться».



Приложение Банка Москвы для iPhone можно скачать в магазине App Store.