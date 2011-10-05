Вслед за общим снижением процентных ставок по ипотечным кредитам для сторонних и зарплатных клиентов Банк Москвы снизил ставки в рублях для клиентов партнеров Банка – риэлторов на 0,5%.
«Снижение ставок по ипотеке для клиентов, направленных в Банк партнерами-риэлторами, – очередной шаг к улучшению ипотечных программ Банка Москвы. Развитие сотрудничества с риэлторскими компаниями для предоставления качественного сервиса нашим клиентам является одним из приоритетных направлений развития ипотечного бизнеса Банка», – прокомментировал Олег Пятлин, руководитель Управления ипотеки Банка Москвы.
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