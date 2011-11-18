Банк Москвы запустил программу рефинансирования/реструктуризации кредитов в швейцарских франках и японских иенах

Банк Москвы начинает реализацию специальных программ рефинансирования/реструктуризации кредитов в швейцарских франках и японских иенах.



Программа включает в себя несколько вариантов рефинансирования/реструктуризации кредитов как с рефинансированием кредита в рубли с льготной конвертацией по курсу Банка России и установлением льготной ставки на новом рублевом кредите, так и с применением льготной ставки по действующему кредиту (без изменения валюты кредита). При этом для дополнительного снижения долговой нагрузки срок кредита может быть увеличен в пределах 50 лет.



«Понимая социальную ответственность бизнеса и предлагая специальные программы для заемщиков во франках и иенах, мы идем на беспрецедентные условия помощи заемщикам, оказавшимся в затруднительной финансовой ситуации в связи с ростом курсов данных валют, – прокомментировал Олег Пятлин, руководитель Управления ипотеки Банка Москвы. – Обращения заемщиков будут рассматриваться индивидуально, а непосредственно условия рефинансирования/реструктуризации будут определяться совместно с заемщиком. При этом мы будем сопоставлять текущий размер платежа, который в связи с ростом курсов валют существенно вырос в рублевом эквиваленте, с тем платежом, который заемщики бы платили, если изначально взяли кредит в рублях на аналогичный срок под рублевую ставку, действовавшую на этот момент. По нашему мнению, это будет также справедливо по отношению к ипотечным заемщикам, изначально оформившим кредит в рублях».

