В рамках улучшения условий розничного кредитования Банк Москвы увеличил максимальный возраст заемщиков. Теперь зарплатные клиенты Банка могут пользоваться розничными кредитными продуктами до 65-летнего возраста.
«Новые условия кредитования делают кредитные продукты более доступными и привлекательными. Мы берегли эти условия к предстоящим новогодним праздникам, чтобы поздравить наших зарплатных клиентов и предоставить им возможность подарить себе и своим близким больше радости», – прокомментировала Наталья Коновалова, Управляющий директор Блока «Розничный бизнес» Банка Москвы.
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