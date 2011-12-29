Банк Москвы увеличил процентные ставки по вкладу «Классика плюс»

Банк Москвы улучшил условия по вкладу «Классика плюс» и предлагает 7,75% годовых при размещении средств на срок от 90 до 180 дней.



При открытии вклада клиент может самостоятельно определить удобный режим выплаты процентов – ежемесячно или в конце срока вклада. Минимальная сумма депозита - 10 000 рублей.



«Мы увеличили ставки по вкладу «Классика плюс» на короткие сроки, - прокомментировала Наталья Коновалова, Управляющий директор Блока «Розничный бизнес» Банка Москвы. – Наше новое предложение будет интересно клиентам, которые заинтересованы в открытии вклада с максимально гибкими условиями. По вкладу «Классика плюс» на срок до 180 дней можно не только получить повышенный доход, но и самостоятельно выбрать режим начисления процентов».



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