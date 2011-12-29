Банк Москвы реализовал возможность самостоятельной установки лимитов для держателей пластиковых карт Банка

Банк Москвы реализовал возможность самостоятельной установки лимитов расходных операций для держателей пластиковых карт Банка, подключенных к системе дистанционного обслуживания «Web-банкинг». Установка расходных лимитов по картам призвана повысить уровень безопасности при использовании карт Банка.



Держатель пластиковой карты Банка Москвы может самостоятельно выбрать:

- место проведения операций (на территории РФ/за рубежом);

- способ проведения операции (снятие наличных в банкоматах или оплата в торгово-сервисных предприятиях);

- тип средств, на которые устанавливаются расходные лимиты (собственные или заемные).



«Позволяя держателям пластиковых карт Банка Москвы самостоятельно устанавливать расходные лимиты по картам, мы предлагаем не только дополнительную защиту, но и удобный сервис нашей клиентской аудитории, – прокомментировала Наталья Коновалова, Управляющий директор Блока «Розничный бизнес» Банка Москвы. – Мы активно развиваем дистанционные каналы обслуживания, расширяя спектр операций и возможностей, повышаем доступность банковского обслуживания».

