Банк Москвы увеличил спектр услуг, предоставляемых клиентам по телефону через call-центр Банка. При подключении услуги «Личный код» клиенты смогут узнавать всю необходимую информацию по своим счетам, вкладам и кредитам по телефону колл-центра в любое время.
Услуга предоставляется бесплатно. Для подключения услуги клиенту Банка достаточно обратиться в отделение Банка Москвы и написать заявление, новым клиентам данная услуга будет подключаться автоматически при присоединении к Договору комплексного обслуживания.
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Подписка на рассылаемую Банком информацию – http://www.bm.ru/ru/podpiska/
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