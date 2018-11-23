Бинбанк расширил сеть банкоматов для бесплатного снятия наличных и пополнения карт

Бинбанк увеличил сеть устройств, в которой держатели карт банка могут снимать наличные и пополнять карты по домашним тарифам.

Теперь клиентам Бинбанка доступна сеть банкоматов Промсвязьбанка, состоящая порядка 1500 устройств, расположенных по всей России.



В общей сложности держателям карт Бинбанка теперь доступна сеть банкоматов и терминалов, насчитывающая свыше 20 тысяч устройств самообслуживания по всей стране (с учетом банкоматов банков-партнеров).



В этой сети держатели карт Бинбанка могут снимать наличные без комиссии, а также пополнять карты в устройствах с функцией cash-in. Клиенты могут снимать средства в рамках тех лимитов, которые предусмотрены тарифами банка, выпустившего карту. Дополнительные ограничения на пополнение карт также отсутствуют.



Напомним, ранее Бинбанк также объединил банкоматные сети на снятие и пополнение с банком «Открытие». Общая сеть устройств обоих банков превысила 5 тысяч штук.