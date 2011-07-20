Прибыль БИНБАНКа за I полугодие 2011 года составила 714 млн рублей.

Финансовая отчетность ОАО "БИНБАНК" за I полугодие 2011 года, подготовленная в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, отражает рост важнейших показателей Банка.

Размер балансовой прибыли до налогообложения, полученной БИНБАНКом за I полугодие 2011 года, составил 714 млн рублей против убытка в 551 млн рублей за I полугодие 2010 года. Одним из основных факторов, влияющих на финансовый результат, послужило восстановление резервов на возможные потери в размере 480 млн рублей против досоздания резервов в 431 млн. рублей за аналогичный период прошлого года.

По итогам двух кварталов 2011 года чистые активы БИНБАНКа увеличились до 105,8 млрд. рублей, что на 7% больше показателя на 1 января 2011 года (98,9 млрд. рублей). Рост активов Банка произошел в основном за счет увеличения кредитного портфеля – на 12,6% до 65,7 млрд рублей. В I полугодии 2011 года Банк активно наращивал кредитование корпоративных клиентов из реальных секторов экономики, в т.ч. предприятий энергетики, транспортной инфраструктуры, нефтегазовой, угольной промышленности. Совокупный рост корпоративного кредитного портфеля за первые 6 месяцев 2011 года составил 15,4%.

Привлекательные условия обслуживания и увеличение услуг Банка обеспечили приток средств клиентов – на 5,5% до 86,3 млрд рублей за I полугодие 2011 года. При этом прирост средств физических лиц составил 8,2%, что отражает привлекательность линейки вкладов Банка для индивидуальных клиентов. В структуре портфеля частных вкладов соотношение рублевых депозитов и валютных составляет соответственно 72% и 28%. Основная доля привлеченных средств населения приходится на вклады срочностью от 6 до 12 месяцев (71%).

Размер процентной прибыли по состоянию на 01.07.11г. вырос в 1,5 раза до 1,4 млрд рублей по сравнению с 01.07.10г. (932 млн рублей). Комиссионные доходы увеличились на 55% до 793 млн рублей.

Собственный капитал Банка по состоянию на 1 июля 2011 года составил 10,4 млрд рублей. Показатель достаточности капитала (Н1) на 1 июля 2011 года составил 12%.

