Александр Будник назначен Старшим Вице-президентом

Руководитель блока рисков и комплаенса Александр Будник назначен старшим Вице-президентом БИНБАНКа и решением Совета директоров утвержден членом Правления.

В числе основных задач, поставленных перед г-ом Будником: реализация политики риск-менеджмента Банка.

Г-н Будник родился 11 июня 1971 года. Образование высшее, в 1993 году окончил Ивановский государственный университет, по специальности "Физика". Александр имеет опыт научной деятельности. Получив высшее образование в теоретической физике, с 1993 года работал в Объединенном институте ядерных исследований, где в течение семи лет занимался практическими научными разработками и выпустил ряд научных работ в сотрудничестве с западными учеными.

В сфере финансовых услуг Александр Будник работает с 2003 года, начав свою карьеру в ООО КБ "Ренессанс-Капитал", где первоначально занимался построением кредитного конвейера на базе решений компаний FICO и Experian, а позднее отвечал за управление кредитными портфелями. В 2007 году был приглашен на должность исполнительного директора в дивизион "Риски" в ОАО "ОТП Банк" венгерской группы OTP и отвечал за методологию управления кредитными рисками и внедрение групповых стандартов риск-менеджмента. С июля 2008 года являлся Директором департамента розничного кредитования ЗАО АКБ "Абсолют Банк" бельгийской группы KBC, в сферу деятельности входило выстраивание новой для банка организационной структуры управления кредитными рисками и внедрение стандартов риск-менеджмента группы. С 2010 года г-н Будник входит в Совет Директоров Национального Бюро кредитных историй. В БИНБАНКе Александр Будник работает с октября 2011 года, возглавляя Департамент рисков, а с декабря 2011 года Блок рисков.

