БИНБАНК завершил первый этап перехода на новую АБС

В рамках реализации ИТ-стратегии до 2015 года, БИНБАНК и компания ЦФТ успешно завершили первый этап проекта «ИТ-платформа для централизации БЭК-офисных функций».

Основной целью данного проекта является запуск единой технологической платформы для организации операционной, учетной и управленческой деятельности всех территориальных структурных подразделений Банка. В рамках первого этапа проекта был осуществлен перевод Центрального офиса БИНБАНКа, включая все московские дополнительные офисы, на новую АБС «ЦФТ-Банк (Платформа 1)».

Проект стартовал в мае текущего года. Проектная команда во главе с Ильей Кучугиным, руководителем Центра компетенций по банковским системам БИНБАНКа была сформирована из числа экспертов Банка и компании ЦФТ. Первоочередной задачей команды являлась замена устаревших информационных систем на соответствующие современные функциональные модули АБС ЦФТ-Банк (Платформа 1) с сохранением полной интеграции с другими информационными системами Банка.

Сергей Качура, Старший вице-президент, руководитель блока операционного и ИТ сопровождения БИНБАНКа отметил, что «уникальность перехода на новую АБС состоит в том, что он был осуществлен в рекордно сжатые сроки (6 месяцев) и, что особенно важно, без каких-либо форс-мажорных последствий для клиентов и бизнеса Банка».

«Залог успеха данного проекта прост - это правильное позиционирование внедряемой системы, как централизованной ИТ-платформы для БЭК-офиса, запуск которой является предпосылкой для решения последующей задачи централизации функций операционной поддержки. Также нельзя не отметить роль в его успешной реализации высокопрофессиональной команды специалистов, обладающей всеми необходимыми компетенциями и опытом решения подобных задач».

