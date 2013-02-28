В Москве открылся новый дополнительный офис БИНБАНКа

В четверг, 28 февраля 2013 года, приступил к обслуживанию частных клиентов новый дополнительный офис БИНБАНКа «Молодежный», расположенный по адресу: Россия, 121552, г. Москва, Ярцевская улица, д. 32. Это уже 30-ая точка продаж Банка в столице.

Дополнительный офис «Молодежный» предлагает широкий спектр высокотехнологичных продуктов для частных клиентов: банковские вклады на привлекательных условиях, денежные переводы по системам Western Union, Юнистрим и Contact в российских рублях и в иностранной валюте, потребительские кредиты, выпуск доходных, дебетовых и кредитных пластиковых карт. Кроме того, клиенты филиала могут воспользоваться услугами по открытию и ведению банковских счетов, кассового обслуживания и пр.

В дополнительном офисе "Молодежный" установлен терминал банковского самообслуживания (ТБС). С его помощью все желающие в течение 24 часов в режиме on-line могут оплатить телефон, услуги ЖКХ и операторов сотовой связи (как наличными, так и со счета пластиковой карты), снять наличные с пластиковой карты любого банка-эмитента, пополнить наличными счет любой пластиковой карты БИНБАНКа, получить информацию об остатке на пластиковой карте БИНБАНКа.



Режим работы дополнительного офиса:

Обслуживание частных клиентов:

с понедельника по пятницу - c 10-00 до 21-00

в субботу - с 11-00 до 18-00

без перерыва на обед

выходной день: воскресенье.

Более подробную информацию об услугах дополнительного офиса можно получить, позвонив в единый информационный центр Банка по телефону 8 800 200 50 75 (звонки из городов России бесплатны).

