Экономь время вместе с БИНБАНКом!

В четверг, 18 июля 2013 года, с целью упрощения процедуры оформления и выдачи потребительских кредитов «Отличная история» и «Дела на миллион» ОАО «БИНБАНК» предлагает воспользоваться новой услугой «Нажми на кнопку».

«Наше предложение ориентировано прежде всего на клиентов, которые активно пользуются интернетом, ценят время и планируют свою жизнь. Ведь новая услуга «Нажми на кнопку» позволяет оформить и получить потребительский кредит, максимальный размер которого составляет 500 тыс. рублей, всего лишь за одно посещение банка, что значительно экономит время. Одними из важнейших преимуществ нашего нового предложения является то, что клиент знает финальное решение банка до того, как должен выполнить самую трудоемкую задачу - сбор необходимых документов и точно знает одобренную процентную ставку и сумму кредита до визита в банк», - пояснила Юлия Тузовская, руководитель центра кредитных продуктов БИНБАНКа.

Для того чтобы получить кредит за один визит необходимо заполнить расширенную онлайн-заявку (на сайте банка/ в дополнительном офисе/ через контакт-центр). Решение по заявке принимается за 2-4 рабочих дня и доводится до клиента посредством sms-сообщения. Кроме того, в случае положительного ответа с заемщиком свяжется представитель БИНБАНКа, сообщит подробные условия одобренного кредита и согласует с клиентом дату и время встречи для его оформления. Предоставление необходимых документов, подтверждающих данные анкеты, осуществляется в момент прихода за кредитом в офис Банка.

Более подробную информацию об услуге «Нажми на кнопку» можно получить в едином информационном центре Банка по телефону 8 800 200 50 75 (звонки из городов России бесплатны).

