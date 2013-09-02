БИНБАНК предлагает новый вклад «Дальновидный»

Со 2 сентября 2013 г. БИНБАНК запускает новый вклад «Дальновидный». «БИНБАНК занимает лидирующие позиции среди коммерческих банков России по объему депозитного портфеля. Мы постоянно совершенствуем нашу линейку вкладов, чтобы предложить клиентам наиболее интересные и выгодные продукты. Вклад «Дальновидный» позволит не только сохранить денежные средства, но и значительно их приумножить», - отметил Антон Маслий, директор департамента розничных продуктов БИНБАНКа.



Вклад «Дальновидный» можно открыть в рублях, евро или долларах США сроком на 730 дней с возможностью пополнения. Ставка по вкладу «Дальновидный» зависит от суммы вклада и срока хранения депозита. Максимальная годовая ставка по вкладу: в рублях - 10,75%; в долл. США – 5%; в евро – 4,5%. Минимальная сумма первоначального взноса составляет 50000 рублей/1500 долларов США/1500 евро. Выплата процентов осуществляется в конце срока. По окончании срока действия вклад автоматически перезаключается на вклад «Доходный +» с опцией пополнения на соответствующий срок с учетом суммы размещения, валюты вклада.

Более подробную информацию о новом вкладе «Дальновидный» можно получить на сайте Банка, или обратившись в информационный центр по бесплатному телефону: 8 (800) 200-50-75.

