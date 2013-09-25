БИНБАНК разместил рублевые облигации серии БО-02 объемом 3 млрд рублей

БИНБАНК разместил выпуск биржевых облигаций серии БО-02 (идентификационный номер выпуска 4B020202562B от 07 ноября 2011 г.) общей номинальной стоимостью 3 млрд рублей со сроком обращения 3 года. Номинальная стоимость облигации - 1000 рублей. Выпуск размещен в полном объеме, по нему предусмотрено шесть купонных периодов продолжительностью 183 дня, а также возможность досрочного приобретения биржевых облигаций по требованию владельцев через 1 год с даты начала размещения.

По результатам закрытия книги заявок 20 сентября 2013 года эмитентом было принято решение установить процентную ставку первого купона в размере 10,85% годовых. Процентная ставка второго купона равна ставке первого купона. Процентные ставки последующих купонов будут установлены эмитентом в соответствии эмиссионными документами. Размещение Биржевых облигаций проводилось по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ЗАО «ФБ ММВБ», агентом по размещению выступил эмитент. В ходе размещения были удовлетворены свыше 70 заявок инвесторов.

Выпуск удовлетворяет требованиям для включения в Ломбардный список Банка России. Организаторами размещения выступили ООО «БК РЕГИОН», ОАО Банк «Открытие», «НОМОС-БАНК» (ЗАО).

«Мы очень довольны результатами размещения, переподписка превысила 1 млрд рублей. Думаем, что такому успешному размещению способствовала рыночная конъюнктура, четкая работа организаторов, хорошая дистрибуция выпуска и укрепляющаяся позиция БИНБАНКа на рынках капитала», - прокомментировала Ирина Комарова, Старший Вице-президент ОАО «БИНБАНК».

Напоминаем, что в настоящее время в обращении находятся 3 и 4 серии Еврокоммерческих бумаг на сумму 71.8 млн долл. США, а также два выпуска биржевых облигаций БО-01 и БО-03 общим объемом 5 млрд рублей.

