Операционный офис «Псковский» расположен по адресу: проспект Октябрьский, д. 44.
В операционном офисе «Псковский» физическим лицам доступен весь спектр продуктов и услуг: вклады, потребительские кредиты, банковские карты, операции купли-продажи наличной и безналичной иностранной валюты, денежные переводы и пр. В операционном офисе есть зона круглосуточного самообслуживания, где расположены банкомат и платежный терминал.
Режим работы:
• Пн. – Пт.: 10:00 – 20:00
• Сб.: 10:00 – 18:00
• Вс.: выходной день
Более подробную информацию об услугах дополнительного офиса можно получить в едином информационном центре Банка по телефону 8 800 200 50 75 (звонки из городов России бесплатны).
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