БИНБАНК приобретает 100% акций Москомприватбанка у украинского ПриватБанка

Сделка заключается в рамках стратегии БИНБАНКа по расширению розничного бизнеса. Стоимость Москомприватбанка определена исходя из рыночной оценки актива и составит с учетом субординированного займа около 6 млрд рублей. Расчеты будут осуществляться за счет денежных средств и украинских активов основного акционера БИНБАНКа Микаила Шишханова. Стороны намерены закрыть сделку в течение ближайшего времени.



В связи с высокой социальной значимостью Москомприватбанка поддержку в сделке оказывает АСВ в форме кредита, предоставленного БИНБАНКу на сумму 12 млрд рублей. Заемные средства будут направлены БИНБАНКом на поддержание ликвидности Москомприватбанка, а также на реализацию проекта по созданию самостоятельной IT-инфраструктуры кредитной организации.



БИНБАНК выступит приобретателем в рамках утвержденной Банком России процедуры оздоровления ЗАО МКБ «Москомприватбанк». В марте 2014 года ЦБ РФ ввел временную администрацию в Москомприватбанк, при этом банк продолжил работать в соответствии с выданной лицензией. Функции временной администрации по управлению Москомприватбанком были возложены на Агентство по страхованию вкладов.



На общем собрании акционеров Москомприватбанка, которое состоится в ближайшее время, будут избраны новые органы управления. После этого полномочия временной администрации будут прекращены, дальнейшая деятельность Москомприватбанка будет осуществляться под управлением БИНБАНКа.



Москомприватбанк представлен в 31 регионе Российской Федерации, региональная сеть насчитывает 3 филиала и 220 отделений, на территории России функционирует около 2000 банкоматов и 9000 POS-терминалов.

