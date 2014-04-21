Дополнительный офис расположен по адресу: Красный проспект, д.59. С учетом нового отделения в Новосибирске клиентов обслуживают восемь офисов БИНБАНКа.
В отделении физическим лицам доступен широкий спектр продуктов и услуг, включая вклады, потребительские кредиты, банковские карты, операции купли-продажи наличной и безналичной иностранной валюты, денежные переводы.
Корпоративные клиенты получат оперативный и качественный сервис по следующим видам услуг: РКО, кредитование, размещение средств, конверсионные операции и т.д.
Режим обслуживания:
Физических лиц
• Пн. – Пт.: 9:00 – 20:00
• Сб.: 10:00 – 17:00
• Вс.: выходной день
Юридических лиц
• Пн. – Пт.: 9:00 – 17:00
• Сб., Вс.: выходной день
Более подробную информацию об услугах дополнительного офиса можно получить в едином информационном центре Банка по телефону 8 800 200 50 75 (звонки из городов России бесплатны).
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