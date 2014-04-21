БИНБАНК открыл новый офис в Новосибирске

Дополнительный офис расположен по адресу: Красный проспект, д.59. С учетом нового отделения в Новосибирске клиентов обслуживают восемь офисов БИНБАНКа.



В отделении физическим лицам доступен широкий спектр продуктов и услуг, включая вклады, потребительские кредиты, банковские карты, операции купли-продажи наличной и безналичной иностранной валюты, денежные переводы.



Корпоративные клиенты получат оперативный и качественный сервис по следующим видам услуг: РКО, кредитование, размещение средств, конверсионные операции и т.д.



Режим обслуживания:



Физических лиц

• Пн. – Пт.: 9:00 – 20:00

• Сб.: 10:00 – 17:00

• Вс.: выходной день



Юридических лиц

• Пн. – Пт.: 9:00 – 17:00

• Сб., Вс.: выходной день



Более подробную информацию об услугах дополнительного офиса можно получить в едином информационном центре Банка по телефону 8 800 200 50 75 (звонки из городов России бесплатны).

