БИНБАНК закрыл сделку по приобретению Москомприватбанка

БИНБАНК стал владельцем Москомприватбанка, который ранее являлся дочерней структурой украинского ПриватБанка.

Напомним, что стороны объявили о подписании договора 2 апреля 2014 года. Сделка заключена в рамках стратегии БИНБАНКа по расширению розничного бизнеса и одобрена Комитетом банковского надзора Банка России.

В связи с высокой социальной значимостью Москомприватбанка поддержку в сделке оказывает АСВ в форме кредита, предоставленного БИНБАНКу на сумму 12 млрд рублей. Заемные средства будут направлены БИНБАНКом на поддержание ликвидности Москомприватбанка, а также на реализацию проекта по созданию самостоятельной IT-инфраструктуры кредитной организации.

В ближайшее время БИНБАНК планирует провести ребрендинг всей сети офисов приобретенного банка. Москомприватбанк представлен в 31 регионе Российской Федерации, региональная сеть насчитывает 3 филиала и 220 отделений, на территории России функционирует около 2000 банкоматов и 9000 POS-терминалов.