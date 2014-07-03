БИНБАНК запустил продажи продукта по инвестиционному страхованию «PROФинанс»

Инновационная программа, разработанная компанией «АльфаСтрахование-Жизнь», позволяет инвестировать без риска потери вложений. Продажи продукта «PROФинанс» запущены в 42 отделениях БИНБАНКа в 15 городах России.

В рамках программы клиенту предлагаются семь стратегий инвестирования: «голубые фишки», «товары повседневного спроса», «инновационные IT-компании», «крупнейшие компании США», «ценные металлы», «фармацевтические компании» и «БРИК+».

Клиент определяет сумму взноса и выбирает одну из стратегий. Вложения распределяются таким образом, что не менее 50% инвестируются в самые надежные инструменты, которые обеспечивают сохранность и 100-процентный возврат средств независимо от ситуации на рынке, и не более 50% – в высокодоходные инструменты, которые позволяют получать дополнительный доход.

Программа рассчитана на 3 года, размер минимального взноса составляет 100 тыс. рублей.

