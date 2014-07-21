БИНБАНК завершил первый этап создания хранилища данных на платформе IBM BDW и автоматизации формирования обязательной отчетности

В рамках версии системы Корпоративного хранилища данных (КХД) 1.1, которая была запущена в опытно-промышленную эксплуатацию в марте 2014 года, автоматизирована подготовка первого блока обязательной отчетности перед Банком России. На данный момент система переведена в режим промышленной эксплуатации. На следующем этапе предусмотрена автоматизация большей части обязательной отчетности по РСБУ, а также отчетности по МСФО (более 60 отчетов и витрин данных).

«Банк стремится к централизации отчетности, причем не только обязательной, но и внутренней. В условиях бурного роста нашего банка такое решение, как корпоративное хранилище данных, выводит нас на новый уровень управляемости и существенным образом снижает операционные риски нашей организации», – прокомментировал первые итоги проекта старший вице-президент БИНБАНКа Алексей Китаев.

Генеральным подрядчиком по контракту на разработку корпоративного хранилища данных на основе промышленной банковской модели данных IBM Banking Data Warehouse выступила московская компания «Квадриум», которая отвечает за прикладную часть проекта построения КХД. Для решения задач интеграции данных была привлечена компания Data Integration Software, являющаяся одним их ведущих поставщиков услуг по интеграции данных в России. В качестве со-проектировщика модели хранилища данных была приглашена компания IBPM.

«Задачу, которую мы перед собой поставили, без сомнения очень сложная. До нас в России BDW внедрялась только дважды, и в этих проектах не всё было гладко. А обязательную отчетность на BDW до нас не делал никто! Однако, несмотря на все риски, результат, который мы получили, превзошёл наши ожидания. Мы не только получили готовый первый блок обязательной отчетности, но и убедились на практике, что BDW действительно минимизирует риски перепроектирования и, как следствие, существенно снижает стоимость владения. Подход, пропагандируемый в IBM Industry Models, действительно предоставляет высокую степень независимости от поставщиков решения по ХД. Мы планируем интенсивно расширять функциональность ХД, и уже запустили в работу не только второй этап проекта по РПБУ, но и смежный проект подготовки Управленческой отчетности», – комментирует старший вице-президент БИНБАНКа Сергей Качура.

