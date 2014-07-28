БИНБАНК обновил сайт

Изменения затронули как графическую, так и функциональную стороны сайта. Обновился дизайн и интерфейс, добавлены интерактивные и динамические элементы, возросла степень удобства (юзабилити) официального интернет-представительства БИНБАНКа. «При создании нового сайта мы сформулировали для себя ряд требований: простота и интуитивность навигации, визуально яркое представление финансовых продуктов, удобная гибкая схема форматирования пространства сайта. На наш взгляд, всего этого удалось добиться», - отмечает Михаил Семиков, директор департамента маркетинга БИНБАНКа.

Возросла функциональность сайта и появились новые интерактивные сервисы, позволяющие потребителю существенно облегчить понимание, выбор и приобретение финансовых продуктов и дальнейшее управление ими.

Отдельно стоит отметить изменения в структуре, нацеленные на развитие удобства клиентов при выборе продуктов. Появился раздел «Возможности», который группирует финансовые продукты и сервисы, опираясь на привычные клиентские потребности на понятном для потребителей языке. А на каждой продуктовой странице к базовому продукту добавляется предложение, позволяющее получить дополнительную экономическую или пользовательскую выгоду.

«Запустив новый сайт, мы не собираемся останавливаться – у нас уже есть план, как сделать его еще лучше, ведь интернет – самое динамичное пространство, где постоянно надо следить за желаниями клиента и оперативно вносить улучшения. Делать работу с продуктами и сервисами БИНБАНКа в онлайне удобнее и быстрее – вот ключевая цель нашего интернет-представительства», - отмечает Михаил Семиков.

Сайт адаптирован для любых мобильных устройств. В настоящий момент сайт запущен только на русском языке, но в ближайшее время стартует и версия для англоговорящих пользователей.

