ЦБ РФ зарегистрировал новое название Москомприватбанка – «БИНБАНК кредитные карты»

Соответствующие изменения внесены в устав банка и утверждены ЦБ РФ.

ЗАО «БИНБАНК кредитные карты» продолжит работать как самостоятельное юридическое лицо. На его базе БИНБАНК развивает свой карточный бизнес. При этом в офисах «БИНБАНКа кредитные карты» клиентам доступны и другие услуги, в числе которых денежные переводы, платежи и вклады.

Ребрендинг «БИНБАНКа кредитные карты» будет завершен до конца 2014 года.

Напомним, что БИНБАНК закрыл сделку по приобретению Москомприватбанка в апреле 2014 года. Сделка заключена в рамках стратегии БИНБАНКа по расширению розничного бизнеса.

«БИНБАНК кредитные карты» представлен в 30 регионах Российской Федерации, региональная сеть насчитывает 198 отделений, на территории России функционирует более 2 тыс. банкоматов и платежных терминалов, а также 9 тыс. POS-терминалов.

