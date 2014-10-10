Розничный кредитный портфель БИНБАНКа с начала года вырос на 43%

Таковы данные отчетности по российским стандартам бухгалтерского учета на 1 октября 2014 года.

Размер кредитного портфеля физических лиц на отчетную дату составил 28,7 млрд рублей. Объем кредитования корпоративных клиентов за 9 месяцев увеличился на 13% до 109,1 млрд рублей. При этом совокупные активы БИНБАНКа за три квартала 2014 года увеличились на 25% до 268,4 млрд руб.

Объем средств, привлеченных от физических лиц, по данным на 1 октября составил 140,1 млрд рублей, увеличившись на 36% с начала года. Средства предприятий и организаций, размещенные в банке, также продемонстрировали положительную динамику: 38% до 75,3 млрд рублей.

Чистая прибыль банка по итогам трех кварталов превысила 1,2 млрд рублей.

БИНБАНК продолжает планомерное увеличение собственного капитала. За 9 месяцев 2014 года размер собственных средств увеличился на 25% или 6,3 млрд рублей. Таким образом, на 1 октября капитал банка составил 31,4 млрд рублей.

