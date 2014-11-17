БИНБАНК присоединит мурманский ДНБ Банк

Соответствующее решение принято акционерами БИНБАНКа и ДНБ Банка.

Процесс присоединения планируется завершить в первом полугодии 2015 года. В результате пять офисов ДНБ Банка, расположенных в Мурманской области, станут отделениями БИНБАНКа.

«БИНБАНК прежде не был представлен в Мурманской области. Приобретение ДНБ Банка и последовавшее присоединение дает нам выигрыш во времени в рамках расширения регионального присутствия и позволяет сэкономить значительные средства на привлечении клиентов. Мы поставили задачу завершить присоединение в максимально сжатые сроки. Это позволит нам прийти в Мурманске к тем же стандартам качества предоставляемых услуг, продуктов и сервисов, которые существуют во всех регионах присутствия БИНБАНКа», – отмечает первый вице-президент БИНБАНКа Александр Лукин.

На данный момент происходит интеграция бизнеса, который будет приведен к стандартам управления, принятым в БИНБАНКе. При этом БИНБАНК сохранит положительный опыт, наработанный ДНБ Банком на региональном рынке. В Мурманске для клиентов будут сохранены дополнительные сервисы, в числе которых услуга по возврату НДС с покупок, сделанных за рубежом (tax free).

Напомним, что в июле 2014 года компания Asokerco Trading Limited, бенефициаром которой является Микаил Шишханов – основной акционер БИНБАНКа, стала владельцем ОАО «ДНБ Банк», ранее входящего в крупнейшую финансовую группу Норвегии DNB. ДНБ Банк является сильным игроком, демонстрируя устойчивые финансовые показатели, высокую эффективность бизнеса и способность на местном уровне конкурировать с федеральными банками, представленными в Мурманской области. Банк является прибыльным, имеет стабильную базу розничных и корпоративных клиентов.

