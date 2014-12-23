БИНБАНК успешно произвел погашение рублевого облигационного займа серии БО-01

БИНБАНК погасил трехлетние неконвертируемые процентные облигации на предъявителя серии БО-01 (идентификационный номер займа — 4B020102562B от 07.11.2011 г. (RU000A0JS116) объемом 3 млрд рублей. В дату погашения также выплачен купонный доход за последний купонный период. Размер выплат за шестой купонный период составляет 164 607 939 рублей, в расчете на одну облигацию - 54,9 рублей.

Общий размер выплат купонного дохода по облигациям БО-01 составил 950 187 939 рублей.



Напоминаем, что биржевые облигации серии БО-01 общим объемом 3 млрд рублей со сроком обращения 3 года были размещены 20 декабря 2011 года и включены в Котировальный список Первого уровня ФБ ММВБ.

В настоящее время в обращении находятся биржевые облигации банка серий БО-02 - БО-05 на общую сумму 15 млрд рублей и серия 06 ЕСР со сроком 12 месяцев на сумму 47 млн долларов США.

