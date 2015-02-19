В БИНБАНКе стартовала акция по бесплатному подключению услуг РКО для малого бизнеса

Акция «Добро пожаловать» позволяет представителям малого и среднего бизнеса бесплатно воспользоваться рядом услуг в рамках расчетно-кассового обслуживания в БИНБАНКе: открыть расчетный счет, подключиться к системе «Интернет-Банк» и зарегистрировать ключ электронной подписи, заверить подлинность подписей и печатей в банковской карточке, а также копии документов для открытия счета.



Кроме того, каждому клиенту предоставляются дополнительные привилегии в течение трех месяцев: бесплатное ведение счета при использовании системы дистанционного банковского обслуживания, бесплатный прием и пересчет наличных денежных средств, символическая стоимость платежного поручения в размере 1 рубль.



Также условия акции «Добро пожаловать» предоставляют возможность руководителю компании оформить две «Автокарты» БИНБАНКа категории Classic с бесплатным годовым обслуживанием в течение первого года после выпуска карты. При оплате любых покупок и услуг, совершенных «Автокартой» на автозаправочных станциях по всему миру, держателю возвращается 2% от потраченной суммы, а также 1% со всех операций по карте. На остаток денежных средств на карте ежемесячно начисляются проценты по ставке от 2 до 6% годовых в зависимости от суммы остатка. Также для держателей «Автокарты» любой категории бесплатно доступен широкий перечень услуг от Российского автомобильного товарищества.



Акция действует до 16 мая 2015 года.



Более подробно ознакомиться с информацией можно на сайте банка или позвонив в информационный центр по бесплатному телефону 8 800 555-81-18.