Топ-менеджеры БИНБАНКа Петр Морсин и Кирилл Петров будут назначены первыми заместителями председателя правления МДМ Банка

Назначение состоится после согласования в ЦБ РФ.

Петр Морсин будет курировать розничный бизнес МДМ Банка и операционный блок, Кирилл Петров – инвестиционный и финансовый блоки.

«Петр Морсин и Кирилл Петров успешно справились с поставленными задачами в БИНБАНКе. Прекрасно зная все преимущества БИНБАНКа, топ-менеджеры вместе со мной изучат сильные стороны МДМ Банка, что позволит совместно с командой МДМ максимально эффективно провести объединение двух крупных структур. В БИНБАНКе все бизнес-процессы успешно выстроены, каждым подразделением руководят опытные менеджеры, поэтому переход Петра Морсина и Кирилла Петрова в МДМ Банк не отразится на управлении БИНБАНКом. В дальнейшем Петр Морсин возглавит розничный блок объединенного банка, а Кирилл Петров – инвестиционное направление», – комментирует Микаил Шишханов, председатель совета директоров БИНБАНКа, председатель правления МДМ Банка.

30 июня 2015 года акционеры БИНБАНКа Микаил Шишханов и Михаил Гуцериев заключили соглашение о приобретении контрольного пакета акций (58,33%) МДМ Банка у Сергея Попова. 14 июля 2015 года в соответствии с решением совета директоров Микаил Шишханов избран председателем правления МДМ Банка. Операционная интеграция БИНБАНКа и МДМ Банка будет происходить в течение 2-3 лет.

