В совет директоров БИНБАНКа вошел Дмитрий Еропкин

Дмитрий Еропкин стал независимым членом совета директоров БИНБАНКа.

Дмитрий Еропкин в 1993 году окончил Московский авиационный институт им. Серго Орджоникидзе, в 1995 году - Финансовую академию при Правительстве РФ. С 1994 по 2001 год работал в банке «Российский кредит», где прошел путь от экономиста до заместителя председателя правления. С мая 2001 года по апрель 2006-го являлся президентом и председателем правления Импэксбанка. В мае 2006-го, после продажи Импэксбанка группе Raiffeisen International, г-н Еропкин занял пост президента управляющей компании «Уникор-Финанс». В 2008 – 2009 годах – председатель совета директоров группы компаний «СВ». С 2010 года в течение 5-ти лет - председатель правления банка «Российский Капитал».

