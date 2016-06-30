БИНБАНК заключил три новых соглашения с МСП Банком на общую сумму 500 млн рублей

Данные соглашения позволяют кредитовать малый бизнес по ставкам от 14% годовых в рамках трех кредитных программ БИНБАНКа, по которым возможна отсрочка погашения основного долга до 6 месяцев.

По программе «МСП-Дуэт» предприниматели могут рефинансировать инвестиционные кредиты, а также получить дополнительные средства на реализацию ранее стартовавших проектов развития производства по ставке 14-14,9% годовых без комиссий на срок до 7 лет.

Программа «МСП-Приоритет» позволяет предоставлять долгосрочное финансирование на пополнение оборотных средств субъектам МСБ, которые являются резидентами индустриальных технопарков, исполнителями заказов для крупных предприятий и компаниями-экспортерами. Ставка по таким кредитам составит 14,3-15,3% годовых в рублях без комиссий, максимальный срок – 5 лет.

По условиям продукта «МСП-Инвестиции» предприниматели смогут получить средства на модернизацию или расширение своего бизнеса по ставке 15% годовых без комиссий на срок до 7 лет.

БИНБАНК и МСП Банк сотрудничают в рамках программы финансовой поддержки МСП с 2013 года. Между партнерами заключено 17 кредитных соглашений общим объемом 3,5 млрд рублей, поддержку получили 429 субъектов малого среднего предпринимательства.