Услуги эквайринга в Бинбанке стали доступны по одному или двум документам

Бинбанк минимизировал количество документов, необходимое компании или индивидуальному предпринимателю для подключения к эквайринговому обслуживанию. Теперь индивидуальному предпринимателю достаточно предоставить лишь паспорт руководителя, а от компании (ООО) помимо паспорта руководителя потребуется только протокол общего собрания учредителей. Больше никаких документов для установки и обслуживания POS-терминалов не нужно.

Одновременно банк максимально упростил договор-оферту – до одной страницы, для подписания документов менеджер банка приезжает в офис клиента. Юридическое лицо может подключить услуги эквайринга Бинбанка даже в том случае, если расчетный счет открыт в другом банке (переходить на РКО Бинбанка не требуется).

Подключив эквайринг Бинбанка, предприятие получает современный сервис по приему карт всех ведущих платежных систем: Visa, Mastercard, «Мир», China Union Pay, American Express, Diners Club и JCB. Терминалы поддерживают бесконтактную оплату.

Сеть POS-терминалов Бинбанка на данный момент составляет более 20 тыс. устройств по всей стране.