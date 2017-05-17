Бинбанк запустил кампусный проект в Ульяновском государственном техническом университете

Финансовые и нефинансовые сервисы теперь доступны более чем 7 тысячам студентов и преподавателей Ульяновского государственного технического университета.

Около 6 тыс. учащихся могут использовать карту для получения стипендии, а порядка 1,1 тыс. сотрудников вуза — для начисления зарплаты.

Карта является пропуском на территорию и в корпуса вуза, электронным читательским билетом и средством для оплаты питания.

Кампусная карта Бинбанка — это премиальная карта платежной системы Mastercard с технологией бесконтактной оплаты, позволяющей делать покупки в одно касание — картой или смартфоном. Карта является доходной, на остаток по ней начисляется 5% годовых. Снятие наличных без комиссии доступно в 15,5 тыс. банкоматов Бинбанка и его партнеров по всей стране, а также в устройствах любых других банков в рамках сумм, достаточных для повседневных трат. Программа лояльности «Бинбонус» позволяет получать баллы за покупки в разных категориях и возмещать ими совершенные траты.

Кампусные проекты Бинбанка уже действуют в ведущих вузах в разных городах – Хабаровске, Новосибирске, Томске, Кемерово и Йошкар-Оле. На данный момент владельцами кампусной карты являются более 100 тыс. студентов и преподавателей.

Функционал кампусной карты будет расширяться. В ближайшей перспективе ее можно будет использовать в качестве электронной зачетной книжки, средства контроля доступа к научному оборудованию и информационным системам вуза. Также в разработке банка мобильное приложение для студентов, позволяющее получить ряд дополнительных сервисов: онлайн-расписание занятий, статус учебных задолженностей, электронный студенческий билет и электронный кошелек, привязанный к кампусной карте.