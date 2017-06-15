Бинбанк разместил биржевые облигации серии БО-П03 объемом 3 млрд рублей

Бинбанк в рамках программы биржевых облигаций объемом 200 млрд рублей разместил третий выпуск серии БО-П03 (ISIN RU000A0JXTN0) общей номинальной стоимостью 3 млрд рублей со сроком обращения 1 098 дней с даты начала размещения. Идентификационный номер выпуска ценных бумаг – 4B020300323B001P от 8 июня 2017, идентификационный номер программы биржевых облигаций – 402562B001P02E от 5 октября 2015.



Номинальная стоимость облигации – 1 тыс. рублей. Выпуск размещен в полном объеме, по нему предусмотрено три купонных периода. По результатам закрытия книги заявок 13 июня 2017 года эмитентом было принято решение установить процентную ставку первого купона в размере 12,15% годовых. Процентные ставки 2-3 купонов равны процентной ставке по первому купону. Размещение биржевых облигаций проводилось по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем Московской биржи, агентом по размещению выступил эмитент.